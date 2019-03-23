Son Dakika Haberleri: Bolu'da AK Parti ve CHP'liler Seçimlerde Birbirlerine Başarılar Diledi

Bolu'da AK Parti ve CHP'liler Seçimlerde Birbirlerine Başarılar Diledi

1 saat önce

Bolu'da AK Parti ve CHP'liler seçimlerde birbirlerine başarılar diledi(Tür: Yurt)

Bolu'da AK Parti ve CHP'liler Seçimlerde Birbirlerine Başarılar Diledi, System.String[]
Bolu'da AK Parti ve CHP'liler seçimlerde birbirlerine başarılar diledi

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:46 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Bolu, Güncel
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