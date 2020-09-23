Bolu'da akü hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da akü hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Bolu'da 15 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bolu'da 15 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Yukarısoku, Aşağısoku ve Sağlık mahallerinde araçlardan akülerin çalındığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayş Şübe Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Fiziki ve teknik takip sonucu şüpheli E.G. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin aküleri sattığı hurdacıya da "hırsızlık malı satın almak" suçundan adli işlem yapıldı.

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