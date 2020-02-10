Bolu'da akü hırsızlığı yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da akü hırsızlığı yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bolu'da akü hırsızlığı yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Bolu'da iki ayrı araçtan akü çaldıktan sonra yakalanan 3 şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Bolu'da akü hırsızlığı yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Bolu'da iki ayrı araçtan akü çaldıktan sonra yakalanan 3 şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Aktaş mahallesi Şehit Osman Çatana sokak üzerinde park halindeki 2 aracın aküsü çalındı. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin sokak üzerindeki kameraları incelemesi üzerine yapılan operasyonda F.E. (19), M.Y. (18), M.N. (18) çaldıkları aküleri satmalarının ardından yakalanarak gözaltına alındı. Aküler ise polis ekipleri tarafından sattıkları dükkandan alınıp, sahiplerine teslim edildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.E., M.Y., M.N. adliyeye sevk edildi. - BOLU

Emniyet Müdürlüğü, Araç, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:04 Kaynak: İHA
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