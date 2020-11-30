Bolu'da Aladağ Göleti'nin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Bolu'da, hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklıklarının dondurucu seviyelere gelmesiyle birlikte bin 400 rakımda bulunan 8 hektarlık Aladağ Göleti'nin büyük bölümü buzla kaplandı. Tatillerini yeşil alanlarda geçirmek isteyen tatilcilerin uğrak yeri olan Aladağ'a giden vatandaşlar buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıldı.

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