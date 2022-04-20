Alev alev yanan ev küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Alev alev yanan ev küle döndü

20.04.2022 22:14
Alev alev yanan ev küle döndü

Alev alev yanan ev küle döndü Yanan evden vatandaşların kurtardığı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde alev alev yanan ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, yanan evden vatandaşların kurtardığı Gürcan Şahin hastaneye kaldırıldı.

Alev alev yanan ev küle döndü

Yanan evden vatandaşların kurtardığı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde alev alev yanan ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, yanan evden vatandaşların kurtardığı Gürcan Şahin hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Mudurnu ilçesi Demirciler Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demircilik yapan Gürcan Şahin'in işyerinin üstünde yaşadığı evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Dumandan etkilenen Gürcan Şahin'i dışarı çıkaran vatandaşlar daha sonra durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın çevredeki işyerleri ve evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen Gürcan Şahin, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Alev alev yanan ev küle döndü
Alev alev yanan ev küle döndü
Alev alev yanan ev küle döndü
Alev alev yanan ev küle döndü
Alev alev yanan ev küle döndü
Alev alev yanan ev küle döndü

YORUMLAR
500
Seyir halindeki servis minibüsü alev alev alev yandı Seyir halindeki servis minibüsü alev alev alev yandı Alevler geceyi aydınlattı, 4 ahşap ev yanarak kül oldu Alevler geceyi aydınlattı, 4 ahşap ev yanarak kül oldu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alev alev yanan ev küle döndü - Son Dakika


Son Dakika
22:30 Sosyal medyayı sallayan itiraf! Kocasını terk edip oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı
22:09 AK Partili Hassa Belediye Başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi!
22:01 Şota'dan Acun Ilıcalı'yı hayrete düşüren mesaj!
21:59 Bakan Çavuşoğlu: Putin ve Zelenski her an görüşebilirler
21:38 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyenler var
21:26 Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi
21:26 Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman etti
21:16 Nihal ve Bahar Candan'ın annelerinden bomba sözler: Sevişmeden aşık olamam, kesin bilgi
20:58 Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua'nın cansız bedeni bulundu
20:56 OPTİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Daşdemir: Oyları yüzde 7 etmediği için tek liste girmek istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 22:43:20. #1.13#
SON DAKİKA: Alev alev yanan ev küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement