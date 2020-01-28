Bolu'da alev alev yanan kafeterya küle döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da alev alev yanan kafeterya küle döndü - Son Dakika

Bolu'da alev alev yanan kafeterya küle döndü

6 saat önce

Bolu'da bir kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonunda söndürülebildi.

Bolu'da alev alev yanan kafeterya küle döndü, System.String[]

Bolu'da bir kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonunda söndürülebildi. Olayda can kaybı yaşanmazken alev alev yanan kafeterya küle döndü.


Yangın, saat 20.00 sıralarından Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde bulunan ve tadilatta olduğu öğrenilen Abdurrahman Avşar'a ait kafeteryada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin kafeteryanın tamamını sardığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yanan kafeteryadaki patlamalara karşı geniş güvenlik önlemleri alarak park içerisinde bulunan vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürmeyi başardı. Yangında kafeterya kullanılmaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:34 Kaynak: İHA
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