Son Dakika Haberleri: Bolu'da Alkollü Sürücü Dehşeti: 4 Yaralı

Bolu'da Alkollü Sürücü Dehşeti: 4 Yaralı

54 dakika önce

Bolu'da alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü idaresindeki cipin kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bolu'da Alkollü Sürücü Dehşeti: 4 Yaralı, System.String[]
Bolu'da alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü idaresindeki cipin kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Gölköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 16 NDV 50 plakalı cip, Gölköy Kavşağında kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen İsmail A. yönetimindeki 14 EL 688 plakalı hafif ticari araç ile Esra İ'nin kullandığı 14 GF 490 plakalı otomobile çarptı.

Kazada araç sürücüleriyle birlikte İsmail A. idaresindeki araçta bulunan Aynur Arkan yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servislerine kaldırıldı.

Kaza yerinde bulunan görgü tanıkları, alkollü olduğunu iddia ettikleri S.Y. idaresindeki cipin yaklaşık 1 kilometre boyunca yol üzerinde zikzak çizdiğini ve kendilerinin de kazadan zor kurtulduklarını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:56 Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Bolu, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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