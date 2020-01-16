Bolu'da, alkollüyken oğlunu bıçaklayan tutuklu baba tahliye edildi - Son Dakika

Bolu'da, tartıştığı oğlu Şahin Dönmez'i (23) bıçaklayarak 20 santimetre bağırsağını kaybetmesine neden olan tutuklu sanık Cihan Dönmez, ilk duruşmasında tahliye edildi.



Olay, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında merkeze bağlı Doğancı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan Cihan Dönmez isimli vatandaş, iddiaya göre, maddi sebeplerden dolayı evde oğlu Şahin Dönmez ile tartıştı. Evde başlayan tartışma, baba ve oğulun dışarı çıkmasıyla kavgaya dönüştü.



Kavga sırasında baba Cihan Dönmez, yanında bulunan bıçağı çıkararak oğlu Şahin Dönmez'i karnından bıçakladı. Şahin Dönmez kanlar içerisinde yerde kalırken, babası olay yerinden hızla kaçtı. Baba ve oğulun kavgasını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Şahin Dönmez, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Baba ormanda yakalandı



Olaydan sonra kaçan baba Cihan Dönmez'i yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Baba Dönmez, sabah saatlerinde ormanlık alanda suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Dönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Hastanede uzun süre tedavi gören ve 20 santimetre bağırsağını kaybeden Şahin Dönmez ise, tedavisinin ardından taburcu edildi.



"Evladımı kesinlikle öldürme niyetim yoktu"



Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Cihan Dönmez ilk kez hakim karşısına çıktı. Babası tarafından bıçaklanan Şahin Dönmez'in de katıldığı duruşmada olay gününü anlatan sanık Cihan Dönmez, oğlunun kendisini darp ettiğini ancak kendisinin öldürmek gibi bir kastının olmadığını belirtti.



Dönmez ifadesinde, "Olay günü evde yalnızdım ve alkol alıyordum. Daha sonra yeğenim Necati de benim yanıma geldi. Beraber alkol alırken Necati sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmıştı. Yeğenim evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra oğlum Şahin eve geldi. Geldiğinde o da alkollüydü. Aynı zamanda Necati'yle arasında bizim yaşadığımız ev konusunda sıkıntıları vardı. Necati'nin canlı yayın yaptığını görünce yaşadığımız evi ona vereceğimi düşünerek bana bağırmaya başladı. Evi Necati'ye verip vermeyeceğimi sordu. Ben de "yok" dedim. Bana "verirsen sen de Necati gibi şerefsizsin" dedi ve yüzüme tükürdü. Ben de bunun üzerine tokat attım. O da bana iki kez yumruk vurdu. Sonra sehpa ile omzuma vurdu. Ardından da çıkış kapısının oradaki sopa ile bana vurmaya çalıştı. Ben de ayakkabılığın yan tarafında bulunan ekmek bıçağını elime aldım. Oğlumu sırtından tutup kapıdan atmaya çalıştım. Kavga ederek dışarı çıktık. Elinde sopa olduğundan dolayı kendimi korumak için bıçağı salladım. Eşim ve kızım, oğlumun yaralandığını söyleyince ne yaptığımı anladım. Evladımı kesinlikle öldürme niyetim yoktu. Oğlumdan şikayetçi değilim. Bu olay nedeniyle pişmanım ve tahliyemi istiyorum" dedi.



"Babama yaptıklarımdan pişmanım"



Babasının bıçaklaması sonucunda 20 santimetre bağırsağını kaybeden Şahin Dönmez (23) ise, "Olay günü arkadaşlarımla alkol içmiştim. Kız arkadaşım ve işim nedeniyle canım da sıkkındı. Eve geldiğimde babam Necati'nin bana kızgın olduğunu söyledi. Ben de sebep yok ki diyerek çıkıştım. Babamla tartıştım. Küfür ettiğimi hatırlamıyorum. Babam bana tokat vurdu. Ardından kovaladı. Yine sehpa ile vurup vurmadığımı hatırlamıyorum. Sopayı da korunmak için aldım. Dışarı çıktığımızda tartışma devam ediyordu. Arabama binecekken anahtarın evde olduğunu farkettim. Gerdi döndüğümde babamın bıçağı salladığını gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Olay günü ben fazla alkollüydüm. Babamdan şikayetçi değilim. Babama yaptıklarımdan pişmanım" ifadelerini kullandı.



Baba tahliye edildi



Sanık Cihan Dönmez ve oğlu Şahin Dönmez'in ifadelerinin ardından tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, baba Dönmez'in tahliyesine ve tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 30 Ocak tarihine ertelendi. - BOLU