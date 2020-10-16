Bolu'da alt geçitteki resimlerin boyayla kapatılması için başlatılan çalışmaların durdurulması - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinin alt geçide yaptırdığı resimlerinin izin alınmadığı ve Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle boyayla kapatılması için Karayolları ekiplerince başlatılan çalışmaların durdurulmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Özcan, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Batı gişelerini D-100 kara yolu bağlantı noktasında bulunan kavşaktaki üzeri boyanarak kapatılan resimleri inceledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolu Batı Gişelerinin otoban çıkışındaki ilk noktanın bu kavşak olduğunu söyledi.

"Biz şehrin giriş noktası olduğu için burayı güzelleştirelim istedik. Ne yapalım diye düşünürken burayı bir 'kardeşlik köprüsü' haline getirelim dedik. Bu ülkede herkesin değer verdiği ve oy verdiği siyasiler var. Bu ülkeye damga vurmuş olan siyasiler var." diyen Özcan, ülkeye değişik dönemlerde damga vurmuş siyasilerin hatırasını yaşatmak istediklerini belirtti.

Özcan, yapılan resimlerin devlet düşmanlarından provokatif bir eyleme hedef olmaması için şeffaf koruyucularla kapatıldığını aktararak, " Türkiye'nin her yerinde bu tür alt geçitler görsel anlamda güzelleştirilmek için bu tür grafiti çalışmaları regülasyon çalışmaları hep yapılır." dedi.