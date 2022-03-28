Bolu'da amatör lig maçında taraftarın açtığı küfürlü pankarta tepki - Son Dakika

Bolu'da Bölgesel Amatör Lig'de oynayan Gerede 1970 FK - Yeniçağaspor maçında taraftarların açtığı küfürlü pankarta tepki gösterildi.

Gerede 1970 FK ile Yeniaçağaspor karşılaşması dün Gerede'de gerçekleşti. Karşılaşmayı izlemeye gelen Gerede 1970 FK taraftarları Yeniçağaspor'a karşı küfürlü pankart açtı.

Gerede 1970 FK Yönetim Kurulundan konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında, Gerede 1970 FK ve kardeş kulüpleri Yeniçağaspor arasında dün oynanan mücadelede açılan pankartın kamuoyunda tepkilere neden olduğu, pankartın Gerede ilçesi ve kulüple ilişkilendirilmesinin üzüntü verdiği bildirildi.

Maçın hemen başında açılan bu pankartın yöneticiler ve emniyet birimlerinin farkına varması ile hemen müdahale edilerek kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Bu olayın yaşanması kabul edilemez bir durumdur. İki güzide ilçenin günümüze dek dostluk bağı, akrabalık ilişkileri asırlardır sürmektedir. Ne yazık ki futbolda futbolu çirkinleştiren taraftarlar yer almaktadır. Kendini bilmez 3-5 taraftarın yaptığı bu olayı kınıyoruz. Gerede 1970 Futbol Kulübü olarak, kardeş Kulüp Yeniçağaspor'dan ve tüm futbol camiasından yaşanan pankart olayı nedeniyle özür diliyoruz."