Bolu'da amonyak gazından zehirlenen 7 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bolu'da amonyak gazından zehirlenen 7 işçi hastaneye kaldırıldı
BOLU'da, beyaz et üretim tesisinde soğutma sisteminden sızan amonyak gazından zehirlendiği düşünülen 7 işçi hastanede tedaviye alındı.
BOLU'da, beyaz et üretim tesisinde soğutma sisteminden sızan amonyak gazından zehirlendiği düşünülen 7 işçi hastanede tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olay, Doğancı Mahallesi Mudurnu Caddesi'nde meydana geldi. Bir tavuk üretim tesisinde çalışan işçilerin fenalaştığını fark eden fabrika yetkilileri, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Durumları daha iyi olan 3 işçi fabrikada bulunanlar tarafından hastaneye götürüldü. Nefes almakta güçlük çeken 4 işçi ise ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kentteki hastanelerde tedaviye alınan 7 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. AFAD ekipleri tarafından fabrikada yapılan ölçüm ve incelemelerde işçilerin fabrikanın soğutma sisteminde amonyak transferi sırasında sızan amonyak gazından zehirlendiğini belirledi. Fabrikaya gelen sağlık ve polis ekipleri de fabrikada çalışan diğer işçileri tedbir amaçlı dışarı çıkarttı.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:40 Kaynak: DHA
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