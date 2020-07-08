Bolu'da amonyak gazından zehirlenen 7 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bolu'da amonyak gazından zehirlenen 7 işçi hastaneye kaldırıldı

BOLU'da, beyaz et üretim tesisinde soğutma sisteminden sızan amonyak gazından zehirlendiği düşünülen 7 işçi hastanede tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Doğancı Mahallesi Mudurnu Caddesi üzerinde bulunan bir tavuk üretim tesisinde meydana geldi. Fabrikada çalışan işçilerin fenalaştığını fark eden fabrika yetkilileri, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Durumları daha iyi olan 3 işçi fabrikada bulunanlar tarafından hastaneye götürüldü. Nefes almakta güçlük çeken 4 işçi ise ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kentteki hastanelerde tedaviye alınan 7 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AFAD ekipleri tarafından fabrikada yapılan ölçüm ve incelemelerde işçilerin fabrikanın soğutma sisteminde amonyak transferi esnasında sızan amonyak gazından zehirlendiğini belirledi. Fabrikaya gelen sağlık ve polis ekipleri de fabrikada çalışan diğer işçileri tedbir amaçlı dışarı çıkarttı.