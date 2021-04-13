Anadolu Otoyolu kenarında bulunan 20 köpek barınağa götürüldü - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yol kenarına bırakılmış 20 köpek, Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Yeniçağa ilçesi yakınlarında otoyol kenarında çok sayıda köpek gören vatandaşlar, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, 20 köpeği yakalayarak barınağa götürdü. Yapılan incelemede, köpeklerin kulaklarındaki küpelerin söküldüğü görüldü.

Civarda oldukları düşünülen başka köpeklerin de yakalanması için çalışma yapan ekipler, hayvanların aç kalmaması için bölgeye yiyecek bıraktı.

"Bolu ve çevresine aşırı sayıda köpek bırakılıyor"

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık, AA muhabirine, ihbar üzerine ekipleri bölgeye sevk ettiklerini belirterek, "Dün 11 köpeği alabildik. Bugün de ekip aracımız tekrar bölgeye gitti ve 9 köpeği daha alabildik. Diğerleri yaklaşmadığı için onları bugün alamadık. Çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Varlık, Bolu ve çevresine diğer illerden aşırı sayıda köpek bırakıldığına dikkati çekerek, "Özellikle Alpağut ve Küpçüler mahallelerinin olduğu otoban kenarına, Vakıfgeçitveren köyü civarlarında gruplar halinde köpekler dolaşmakta. Bu kadar çok köpek bırakıldığı için sıkıntı çektiğimiz zamanlar oluyor. Barınağın birinci bölümünde 270, ikinci bölümünde 100 köpek mevcut." ifadelerini kullandı.