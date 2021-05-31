Bolu'da annesi kaçak avcılar tarafından vurulduğu düşünülen karaca yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, doğada baygın ve yalnız halde bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.

Dereceören köyü eski muhtarı Necat Aydoğan, ormanlık alan içerisinde kesim yaptığı sırada bir ağacın altında yalnız ve baygın halde karaca yavrusu buldu.

Su içirdikten sonra kendine gelen karacayı aracına alan Aydoğan, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Annesinin kaçak avcılar tarafından vurulduğu düşünülen yavruyu Aydoğan'dan alan ekipler, hayvanı Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezine teslim etti.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, yalnız bulunan karaca yavrularının, tekrar doğaya adapte olamadıkları gerekçesiyle, alınmaması gerektiğini belirterek, "Annelerinden ayrılan yavrular, rehabilitasyon merkezlerine götürülüyor. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşması gerekiyor." uyarısında bulundu.