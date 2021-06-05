Apartmandan düştükten sonra kaçan genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bolu'da bir apartmanın üçüncü katında düştükten sonra kaçan 19 yaşındaki genç, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi 404. Sokak'taki apartmanın üçüncü katından bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık personeli, yaralı halde kaçan kişiyi takibe başladı.

Bir süre sonra yaralı kişinin izini kaybeden sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi.

Polis, yaralının bulunması için çalışma başlattı.

Bu sırada bölgeden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yaralı bir kişi gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, kaçan kişi olduğu belirlenen yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.