Apartmanın 3. katından düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Apartmanın 3. katından düşen kadın ağır yaralandı

26.02.2022 15:57

Bolu'da bir apartmanın 3. katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da bir apartmanın 3. katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kültür Mahallesi Yahya Kemal Sokak'taki apartmanın 3. katında ailesiyle yaşayan G.M. (72) camdan bakarken dengesini kaybedip düştü.

Apartmanın girişinde bulunan garajın kepenk koruma demirine de çarpan G.M'yi gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılan G.M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Apartmanın 3. katından düşen kadın ağır yaralandı
Apartmanın 3. katından düşen kadın ağır yaralandı
Apartmanın 3. katından düşen kadın ağır yaralandı
Apartmanın 3. katından düşen kadın ağır yaralandı

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Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Apartmanın 3. katından düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika


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