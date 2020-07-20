Bolu'da apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybeden anne ve bebeği toprağa verildi - Son Dakika

Bolu'da apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybeden anne ve bebeği toprağa verildi

Bolu'da bir apartmanın 5. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybeden anne ile 10 aylık bebeğinin cenazesi defnedildi.

Bolu'da bir apartmanın 5. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybeden anne ile 10 aylık bebeğinin cenazesi defnedildi.

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Borazanlar Mahallesi 434. Sokak'ta oturan yakınlarını ziyaret etmek için dün akşam gittiği apartmanda balkondan düşerek hayatını kaybeden Songül Can (33) ile bebeğinin cenazeleri yakınları tarafından morgdan alındı.

Mudurnu ilçesine getirilen anne ve bebeğinin cenazeleri, Beşkavak Camisi'nde kılınan namazın ardından Beşkavak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, eşi ve bebeğini kaybeden Mehmet Can ve yakınları, Mudurnu Bebediye Başkanı Necdet Türker ile vatandaşlar katıldı.

Eşi ve bebeğinin mezarları başında sinir krizi geçiren Mehmet Can'ı, yakınları sakinleştirilmeye çalıştı.

Olay

Songül Can, dün akşam 10 aylık bebeğiyle Borazanlar Mahallesi 434. Sokak'taki apartmanda oturan yakınlarını ziyarete gitmiş, çocuğunu uyutmak için yan odaya giden kadının bebeğiyle balkondan düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmişti.

Sağlık personelince Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne ve bebeği müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekiplerince olayın aydınlatılması için çalışma başlatılmıştı.

Mehmet Can, Mudurnu, Bolu, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybeden anne ve bebeği toprağa verildi - Son Dakika
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