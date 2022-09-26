Bolu'da yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Bolu'da yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı

26.09.2022 16:40

Bolu'da apartmanlarındaki bir dairede çıkan yangın nedeniyle üst kattaki evlerinde mahsur kalan 2 kardeş, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarıldı.

Bolu'da apartmanlarındaki bir dairede çıkan yangın nedeniyle üst kattaki evlerinde mahsur kalan 2 kardeş, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarıldı.

Sümer Mahallesi Palmiye Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında Sevim Ç'ye ait dairenin çocuk odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden Sevim Ç, evden çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın nedeniyle apartmanın tamamını dumanlar kapladı, dairelerde yaşayanlar hızla tahliye edildi.

Apartmanın son katındaki dairede bulunan 2 çocuk ise yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamadı. Pencereden yardım isteyen kardeşler, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarıldı.

Korktuğu için ağlayan küçük çocuğu, itfaiye personeli sarılarak sakinleştirdi. Daha sonra ambulansa götürülen 2 kardeşe oksijen tedavisi uygulandı.

Ekiplerce söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Sümer Mahallesi, İtfaiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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