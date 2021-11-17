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Ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

17.11.2021 06:00

Bolu'daki bir otelde ara tatil kampı yapan 60 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Bolu'daki bir otelde ara tatil kampı yapan 60 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Ara tatil dönemini değerlendirmek için Ankara ve İstanbul'dan Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kamp yapan 60 öğrencide akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti başladı.

Durumu ailelerine ve öğretmenlerine bildiren öğrenciler, otele çağrılan ambulans ve özel araçlarla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öğrencilerin yaşadığı şikayetlerin kaynağının belirlenmesi için otelin yemeklerinden numune alındığı öğrenildi.

Ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ara tatil, İstanbul, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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