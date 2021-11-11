Bolu'da ara tatilde sünnet olmak isteyen öğrenciler için poliklinik açıldı - Son Dakika

Ara tatilde sünnet olmak isteyen öğrenciler için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesinde sünnet polikliniği açıldı.

Hastanenin başhekimi Mehmet Coşkun, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sünnet hizmetlerinin de ertelendiğine dikkati çekti.

Ailelerin ve çocukların bu dönemde devamlı erteleme yöntemine gittiğini dile getiren Coşkun, "Normal şartlarda çocuklar yaz tatillerinde veya 15 tatillerde kısmen bu organizasyonu yaptırabilirler ama büyük kısmında erteleme aşamasına gidildi. Biz de hastane olarak bu 1 haftalık okul tatili süresince organizasyon planlayalım, yetişebildiğimiz, başvuran ailelere bu konuda destek olalım istedik." dedi.

Hastanede sünnet polikliniği kurduklarını bildiren Coşkun, başvuru olması durumunda hafta sonu da hizmet verebileceklerini kaydetti.

Çocukların sünnetlerinin ameliyathanede yapılacağı bilgisini paylaşan Coşkun, şunları söyledi:

"Şu anda başvuran kişilerin sünnetleri, çocuk cerrahı Metin Tahaoğlu tarafından yapılmakta. Bu tatil dönemlerinde talep biraz daha arttığı için Metin hocamıza da destek olarak genel cerrahi hocalarımızdan gönüllü olanlar, bu organizasyona destek verecek. Ara tatilde genellikle okula giden çocukların gelmesini istiyoruz. Diğer çocuklar zaten normal zamanda da hastanemizden bu hizmeti alabilmekte. Ama tatil döneminde özelikle okullara giden çocukların ihtiyaçları karşılanırsa, ailelerin daha mutlu olacağını düşünüyoruz."

Coşkun, çocuklarını ara tatilde sünnet ettirmek isteyen ailelerin Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesine randevu almadan başvuru yapabileceğini sözlerine ekledi.