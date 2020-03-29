Bolu'da araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü - Son Dakika

Bolu'da araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü

BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik polisleri tarafından durdurulan araçlarda bulunanların sağlık personeli tarafından ateş ölçümleri yapıldı.Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin şehirler arası yollarının giriş çıkışlarının bulunduğu 8 noktada yol uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nun Bolu'ya giriş ve çıkışlarında bekleyen polis ekipleri, yolların her 2 güzergahında da araçları durdurdu. Araçlarda bulunanlara önce polis tarafından, sağlık personellerinin ateş ölçümü yapacağı söylendi. Daha sonra sağlık personelleri araçlarda bulunan kişilerin ateş ölçümlerini yaptı. Uygulama kapsamında herhangi yüksek ateşli kimseye rastlanmadı. Araçlarda bulunanlar zorunlu olmadıkça şehirlerarası seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı. Vatandaşlar ise alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyledi.