Bolu'da araçlarında uyuşturucu bulunan çiftten biri tutuklandı - Son Dakika

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Bolu'da araçlarında uyuşturucu bulunan çiftten biri tutuklandı
7 saat önce
Bolu'da araçlarında 13 kilo 450 gram esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan çiftten koca tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:30 Kaynak: AA
Bolu'da araçlarında 13 kilo 450 gram esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan çiftten koca tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Otoyolu üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine yapılan çalışma kapsamında dün araçlarında 25 pet şişe içerisinde 13 kilo 450 gram esrarla yakalanan N.K. (28) ve eşi G.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.K. tutuklandı, eşi G.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.
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