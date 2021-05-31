Bolu'da aralıklarla sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Bolu'da aralıklarla sağanak etkili oluyor

Bolu'da etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bolu'da etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam ediyor. Yol kenarlarında su birikintileri oluşturan sağanak, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bazı vatandaşlar, iş yerleri ile saçak altlarına sığınarak, bazıları da şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalışıyor. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olmasını beklediklerini bildirdi.

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