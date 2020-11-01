Bolu'da aranan 1'i cezaevi firarisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bolu'da polis ekiplerinin operasyonu ile yakalanan 1'i cezaevi firarisi 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 1'i cezaevi firarisi 2 kişinin Tabaklar Mahallesi'nde bulunan bir evde saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şahısların saklandıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, 8 ayrı suçtan hakkında 4,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan S.D. (38) ile 5 ayrı suçtan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.D.'yi (30) gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 2 şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU