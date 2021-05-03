Bolu'da aranan 114 kişi yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da aranan 114 kişi yakalanarak tutuklandı

03.05.2021 21:21
Bolu'da aranan 114 kişi yakalanarak tutuklandı, System.String[]

Bolu'da hakkında yakalama emri olan ve ekipler tarafından yakalanan 191 kişiden 114'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da hakkında yakalama emri olan ve ekipler tarafından yakalanan 191 kişiden 114'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yılın ilk 4 ayında hakkında yakalama emri olan şahıslarla ilgili yapılan çalışmada 191 kişi yakalandı. Ekiplerin il genelinde yaptıkları operasyonlarda yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 191 şüpheliden adliyeye sevk edilen 114'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için her ne sebeple olursa olsun telefonlarına veya mail adreslerine bilmedikleri yerlerden gelen linklere tıklamamaları önem arz etmektedir" denildi. - BOLU

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da aranan 114 kişi yakalanarak tutuklandı - Son Dakika


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