Bolu'da aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da aranan 5 kişi yakalandı

22.06.2022 11:02
Bolu'da aranan 5 kişi yakalandı

Bolu'da haklarında arama kararı olan 5 kişi yakalandı.

Bolu'da haklarında arama kararı olan 5 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ekipler tarafından 17 farklı umuma açık iş yerinde yapılan kontrollerde, haklarında arama kararı bulunan 5 şüphelinin yakalandığı aktarılarak, 5 umuma açık iş yerinin izinsiz müzik yayını yaptığı ve 2 umuma açık iş yerinde sigara içilmesine müsaade edildiği tespit edilerek ilgili kurumlara bildirimde bulunulduğu kaydedildi.

YORUMLAR
500
Aranması olan 5 kişi uygulamada yakalandı Aranması olan 5 kişi uygulamada yakalandı Bolu'da günübirlik kiralanan 88 ev ve iş yerleri denetlendi Bolu'da günübirlik kiralanan 88 ev ve iş yerleri denetlendi
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 13:09:53. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement