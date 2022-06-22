Bolu'da haklarında arama kararı olan 5 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, ekipler tarafından 17 farklı umuma açık iş yerinde yapılan kontrollerde, haklarında arama kararı bulunan 5 şüphelinin yakalandığı aktarılarak, 5 umuma açık iş yerinin izinsiz müzik yayını yaptığı ve 2 umuma açık iş yerinde sigara içilmesine müsaade edildiği tespit edilerek ilgili kurumlara bildirimde bulunulduğu kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika