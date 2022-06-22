Açıklamada, ekipler tarafından 17 farklı umuma açık iş yerinde yapılan kontrollerde, haklarında arama kararı bulunan 5 şüphelinin yakalandığı aktarılarak, 5 umuma açık iş yerinin izinsiz müzik yayını yaptığı ve 2 umuma açık iş yerinde sigara içilmesine müsaade edildiği tespit edilerek ilgili kurumlara bildirimde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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