Bolu'da aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bolu'da aranan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Bolu'da hakkında 3 farklı suçtan arama kararı bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Bolu'da aranan şüpheli yakalandı, System.String[]

Bolu'da hakkında 3 farklı suçtan arama kararı bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak", "1 yıl boyunca denetimli serbestlik imzasını atmamak" ve "basit yaralama" suçlarından arama kararı bulunan M.C.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin merkeze bağlı Ahmetler köyünde saklandığını belirleyen jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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