Bolu'da arazi aracı kullanan kamu kurumlarının sürücülerine sürüş eğitimi verildi - Son Dakika
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Bolu'da arazi aracı kullanan kamu kurumlarının sürücülerine sürüş eğitimi verildi

25.02.2022 18:29
Bolu'da arazi aracı kullanan kamu kurumlarının sürücülerine sürüş eğitimi verildi

Bolu'da kamu kurumlarına ait arazi aracı kullanan sürücülere kar ve buzda ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

Bolu'da kamu kurumlarına ait arazi aracı kullanan sürücülere kar ve buzda ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

Abant Tabiat Parkı bölgesinde yer alan Çepni Yaylası'nda Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü'nün (BOLOFF) ev sahipliğinde düzenlenen "4x4 Dünyası Kış Kampı"nın ilk gününde BOLOFF ve Bolu AFAD Müdürlüğünün koordinesinde ileri sürüş teknikleri eğitimi gerçekleştirildi.

AFAD, itfaiye, jandarma, 112 Acil Servis personelleri yanı sıra Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı eğitimi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) İleri Sürüş Eğitmeni Murat Karahan verdi.

Arazi araçlarında bulunan vinç sistemlerinin kullanılmasının anlatıldığı eğitimde, kara veya çamura saplanan araçlar ile uçuruma yuvarlanan araçların kurtarılma şekilleri anlatıldı ve sürücülere pratik yaptırıldı.

BOLOFF Başkanı Burhan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada önceki aylarda planladıkları ancak hava şartları nedeniyle ertelemek zorunda kaldıkları eğitimi bugün yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Amaçlarının kamu kurumlarındaki 4x4, pikap ve kamyonet tipi araçların daha bilinçli kullanılması sağlamak olduğunu ifade eden Turan, "Bu araçların vinçlerinin kullanımı ve araçlar nasıl 4x4 moda alınır gibi bilgileri öğrenmek ve uygulamak istedik. Tabi ki bu araçları kullanan arkadaşları bunları kullanmayı biliyor. Ama biz de teknik anlamda anlatmak ve daha detaylı bilgi vermek istedik." dedi.

Turan, kampın 3 gün devam edeceğini eğitimin diğer günlerinde de vatandaşlara eğitim vereceklerini kaydetti.

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Abant, Kamu, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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