Arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Akın Y. sulh ceza hakimliğince "kesici aletle kasten adam öldürmek suçundan" tutuklandı. G.E. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Katil zanlısı Akın Y. ile akrabası olduğu belirlenen G.E, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Murat T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki arkadaş daha sonra telefonda tartıştı. Murat T. otomobiliyle, arkadaşını bıraktığı adrese döndü. Çıkan kavgada Akın Y, Murat T'yi bıçakla göğsünden ve karnından yaraladı.

Alınan bilgiye göre Murat T. (34) birlikte alkol aldığı Akın Y'yi (30) otomobiliyle Alpagut Mahallesi'ndeki evine bıraktı.

Bolu 'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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