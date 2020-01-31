Bolu'da, arkadaşlarını öldüren 4 sanığa hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, arkadaşlarını öldüren 4 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Bolu'da, arkadaşlarını öldüren 4 sanığa hapis cezası

6 saat önce

Bolu'da, Afganistan uyruklu arkadaşlarını öldürdükten 2 yıl sonra yakalanan 4 sanıktan 2'sine müebbet, diğer ikisine ise 20'şer yıl hapis cezası verildi.

Bolu'da, arkadaşlarını öldüren 4 sanığa hapis cezası, System.String[]

Bolu'da, Afganistan uyruklu arkadaşlarını öldürdükten 2 yıl sonra yakalanan 4 sanıktan 2'sine müebbet, diğer ikisine ise 20'şer yıl hapis cezası verildi.


Olay, 2014 yılında Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman işlerinde çalışan Afganistan uyruklu Nesimullah Kerimoğulları ile yine aynı işte çalışan arkadaşları Taj Muhammed, Amir Safi, Bahtiyar Ali ve Shakkir Ulla aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nesimullah Kerimoğulları, arkadaşları tarafından başına odunla vurularak öldürüldükten sonra uçurumdan aşağı atıldı. Taj Muhammed, Amir Safi,Bahtiyar Ali ve Shakkir Ulla patronlarına giderek, Kerimoğulları'nın Taliban tarafından kaçırıldığını söylediler. İşyeri patronu, olayın üzerine durumu jandarma ekiplerine haber verdi.


Cesedi 2 yıl sonra bulundu


Olaydan 2 yıl sonra ormanlık alanda bulunan bir uçurumda erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri cesedin Taliban tarafından kaçırıldığı iddia edilen Kerimoğulları'na ait olduğunu belirledi. Soruşturma kapsamında Kerimoğulları'nı öldürdükleri belirlenen Taj Muhammed, Amir Safi, Bahtiyar Ali ve Shakkir Ulla gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Taj Muhammed, Amir Safi, Shakkir Ulla ve Bahtiyar Ali son kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede son savunmalarını yapan sanıklar suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Shakkir Ulla ve Bahtiyar Ali'ye 20 yıl, Amir Safi ve Taj Muhammed'e ise müebbet hapis cezası verdi. - BOLU

Afganistan, Jandarma, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
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