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Bolu'da asayiş

1 saat önce

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Bolu'da jandarma ekipleri tarafından 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Otobüsteki 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan Yeniçağa ilçesi Gölbaşı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerinde jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda O.A, A.G, H.A. ve A.U. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.
Kazı malzemelerine el konulan çalışma kapsamında, 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:51 Kaynak: AA
Dörtdivan, Jandarma, Bolu, Güncel
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