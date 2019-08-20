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Bolu'da asayiş

8 dakika önce

Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce durdurulan otomobilde yapılan aramada 540 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce durdurulan otomobilde yapılan aramada 540 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışma kapsamında Elmalık mevkinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı, yapılan aramada otomobilde 540 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Öte yandan, Bolu İl Jandarma Komutanlı ekipleri tarafından Mengen ilçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren 3 işletmede, ruhsatı olmadığı halde sigara ve alkollü içki satışı yapıldığı tespit edildiği, yapılan tespitler sonucunda 18 şişe rakı, 1 şişe viski, 7 şişe şarap, 675 şişe bira ve 17 paket sigara ele geçirildiği, olayla ilgili olarak 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.
Jandarma, Elmalık, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:08 Kaynak: AA
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