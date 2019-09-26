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Bolu'da asayiş

2 saat önce

Bolu'da taşınması yasak olan yivsiz av tüfekleri ve kuru sıkı tabanca taşıdığı tespit edilen 59 şahsa idari işlem yapılarak, toplam 62 bin 195 lira idari yaptırım uygulandı.

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Bolu'da taşınması yasak olan yivsiz av tüfekleri ve kuru sıkı tabanca taşıdığı tespit edilen 59 şahsa idari işlem yapılarak, toplam 62 bin 195 lira idari yaptırım uygulandı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 Ocak-31 Ağustos tarihlerinde yapılan çalışmalar kapsamında, düğün ve eğlencelerde havaya ateş ettiği tespit edilen 14 şahsa "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca, taşınması ve bulundurulması yasak olan ateşli silah ve kesici delici aletleri taşıdığı-bulundurduğu tespit edilen 16 şahsa 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler suçundan adli işlem yapılırken, taşınması yasak olan yivsiz av tüfekleri ve kuru sıkı tabanca taşıdığı tespit edilen 59 şahsa idari işlem yapılarak, toplam 62 bin 195 lira idari yaptırım uygulandığı ifade edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:02 Kaynak: AA
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