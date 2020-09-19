Bolu'da asayiş operasyonu - Son Dakika

Bolu'da asayiş operasyonu

Bolu'da "Ateşli silahla kasten yaralama" soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 7 ruhsatsız silah ve 188 mermi ele geçirildi.

Bolu'da "Ateşli silahla kasten yaralama" soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 7 ruhsatsız silah ve 188 mermi ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 160 mermi, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait 28 fişek, 1 kasatura ve 1 el telsizi ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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