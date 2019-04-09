Son Dakika Haberleri: Bolu'da Asayiş ve Uyuşturucu Operasyonları

Bolu'da Asayiş ve Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Bolu'da düzenlenen asayiş uygulaması ve uyuşturucu operasyonlarında 30 gram skunk maddesi, kaçak içki ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Bolu'da Asayiş ve Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Bolu'da düzenlenen asayiş uygulaması ve uyuşturucu operasyonlarında 30 gram skunk maddesi, kaçak içki ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeniçağa ilçesi Eskiçağa köyü mevkindeki durdurulan araçta dedektör köpeğiyle yapılan aramada 30 gram skunk maddesi ele geçirildiği ve 4 kişi hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesi Alaçam Mahallesi'nde ise kaçak ve bandrolsüz içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine ekiplerce yapılan aramada 5 adet viski ve 6 adet votka bulunduğu anlatılan açıklamada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği ve bir kişi hakkında işlem yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Mengen ilçesi Kıyaslar köyündeki yol kontrolünde durdurulan araçta yapılan aramada, bir adet 9 milimetre tabanca ve bir adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ile bir adet bıçak ele geçirildiği, şüpheli hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:17 Kaynak: AA
Bolu, Güncel
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