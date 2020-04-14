Bolu'da, astım hastası çocuğa polislerden doğum günü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Genel Bolu'da, astım hastası çocuğa polislerden doğum günü sürprizi - Son Dakika

Bolu'da, astım hastası çocuğa polislerden doğum günü sürprizi

6 saat önce

Bolu'da, astım hastası çocuğa polislerden doğum günü sürprizi Evden çıkamayan Hakan, 6'ıncı yaş gününü çok sevdiği polislerle kutladı Bolu'da, astım hastası olduğu için evden çıkamayan Hakan Yaman, 6'ıncı yaş gününü kendisine sürpriz doğum günü hazırlayan polis ekipleriyle birlikte kutladı.

Bolu'da, astım hastası çocuğa polislerden doğum günü sürprizi

Evden çıkamayan Hakan, 6'ıncı yaş gününü çok sevdiği polislerle kutladı

BOLU - Bolu'da, astım hastası olduğu için evden çıkamayan Hakan Yaman, 6'ıncı yaş gününü kendisine sürpriz doğum günü hazırlayan polis ekipleriyle birlikte kutladı.

Bolu'da, astım hastası olan ve uzun zamandır evden çıkamayan Hakan Yaman, 6'ıncı yaş gününü korona virüs salgını nedeniyle arkadaşlarıyla kutlayamadığı için annesine üzgün olduğunu söyledi. Polisleri çok sevdiğini bildiği oğlunun üzülmesine dayanamayan annesi Arzu Yılmaz,155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak çocuğunun durumunu anlattıktan sonra sürpriz doğum günü yapmak istediğini söyledi. Genç anneyi kırmayan polis ekipleri, pasta ve oyuncak polis arabası alarak Hakan Yaman'ın yaşadığı eve gitti.

Annesiyle birlikte evlerinin penceresinden dışarı bakan Yaman, siren çalarak gelen polis ekiplerini görünce evde bulunan polis şapkasını takarak kapıyı açtı. Polis ekiplerini elinde pastayla gören küçük çocuk büyük mutluluk yaşadı. Ekipler, Hakan Yaman'ın doğum gününü kutladıktan sonra oyuncak polis arabasını hediye ettiler. Hakan Yaman ise, kendisine sürpriz yapan polis ekipleri için çizdiği resmi verdi. Polisler, korona virüs salgını bittiğinde küçük çocuğu polis motosikletine bindirmek için söz verdikten sonra evden ayrıldı.

Oğlunun mutluluğundan dolayı duygu dolu anlar yaşayan anne Arzu Yılmaz, "Benim polis olmayı çok isteyen bir oğlum var. Rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçiyorduk. Bir de bu süreçte evde kaldık. Videolar falan izliyorduk. Dedi ki "Anne benim doğum günümü kimse kutlamayacak mı?" Anneler beni anlayacaktır. Böyle bir şey düşündük. Buna müsaade edenlere, amirlere ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok duygusal bir durumdayım. Oğlum da inanılmaz mutlu oldu. Her çocuk mutlu olmayı hakediyor" dedi.

Bolu'da, astım hastası çocuğa polislerden doğum günü sürprizi

Polis, Bolu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 08:30 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü Karantinada olan oyuncu Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız         
01:04
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım         
00:59
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi         
00:35
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı         
00:31
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı         
00:15
İletişim Başkanı Altun'un avukatından İletişim Başkanı Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı         
00:05
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti         
23:58
ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir         
23:54
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti         
23:30
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü         
23:29
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı         
23:22
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı         
22:51
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı         
22:50
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı         
22:50
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı         
22:24
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi         
22:21
ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör         
22:04
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz         
21:47
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi         
21:33
Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu         
21:25
Bursa'da belediye görevlisi, Bursa'da belediye görevlisi, "Batalla" yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı         
21:24
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı         
21:17
Bakan Koca, Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi         
21:16
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz         
20:58
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi         
20:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi         
20:43
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek         
20:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti         
19:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 02:39:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da, astım hastası çocuğa polislerden doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]