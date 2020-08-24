Bolu'da 'Ata Tohumları Bahçesi' açıldı - Son Dakika

BOLU'nun Seben ilçesinde Bağışçılar Vakfı tarafından Kuzgölcük köyünde yaptırılan Şerafettin Erbayram Ata Tohumları Bahçesi açıldı. Bahçede Bolu'ya özgü 10 çeşit ürün yetiştirilecek. Yetiştirilen ürünlerden elde edilecek tohumlar ekim alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla Bolu'da dağıtılacak.

Bolu'nun hayırseverliği ile tanınan Yüksek Ziraat Mühendisi ve iş insanı merhum Şerafettin Erbayram'ın memleketine kazandırmak istediği Ata Tohumları Bahçesi, Seben Kuzgölcük köyünde hayata geçirildi. Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından yaptırılan ve 2 bin 300 metrekare alana kurulu Ata Tohumları Bahçesi'nde, Erbayram'ın bulduğu ve sakladığı ata tohumları toprakla buluştu.

'BOLU'DA MODERN TARIMA GEÇİLMESİNDE BÜYÜK EMEKLERİ VAR'Şerafettin Erbayram Ata Tohumları Bahçesi'nin açılış töreninde konuşma yapan Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, gelişmişliğin en önemli ölçütlerinden birinin tarımsal üretim olduğuna vurgu yaparak, Bolu Bağışçılar Vakfı olarak her zaman Şerafettin Erbayram'ın izinden yürümeye devam edeceklerini söyledi. Abak vakıflarının kurucu başkanı Şerafettin Erbayram'ın bir hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şerafettin Erbayram, hayatını memleketinin ve ülkesinin kalkınmasına adamış örnek bir şahsiyetti. Gelişmenin temel şartı olarak gördüğü tarımsal kalkınma için merhum Erbayram'ın Bolu'ya yaptığı katkıları anlatmaya saatlerimiz yetmez. Bolu'da modern tarıma geçilmesinde, alternatif ürünlerin yetiştirilmesinde ve çiftçimizin doğru yöntemlerle tarım yapmasında Şerafettin Erbayram'ın emeklerini kimse yadsıyamaz. Sayın Erbayram'ın en büyük hayallerinden biri de tamamen yerli olan ata tohumlarının üretilmesiydi. Genetiği ile oynanmamış, hormonsuz, tamamen yerli olan bu tohumlardan elde edilecek ürünler sağlıklı bir neslin meydana gelmesinde en önemli unsurlardan biriydi ona göre. Bolu Bağışçılar Vakfı olarak bugün, kurucu başkanımızın sağlığında büyük emeklerle bulduğu, topladığı ve koruduğu tohumları kurduğumuz bu bahçede toprakla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu bahçede üretilecek tohumların tüm Bolu'ya yayılacağını, çiftçimizin kendi topraklarımızda kendimize ait yerli tohumlarla tarım yapacağını ümit ediyoruz. Bu güzel günde Şerafettin Erbayram'ın hayaline bir adım daha yaklaşmanın verdiği mutluluk gerçekten tarifi zor bir duygu" dedi.

Konuşmaların ardından İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. İzzet Baysal ve Şerafettin Erbayram için yapılan duanın ardından, ata tohumları bahçesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta katılımcılara, Bolu Belediyesi'nin ata buğdayı 'ıza'dan yaptırdığı makarna ve yine Bolu Belediyesi'nin ekimini yaptığı Bolu Civril Ayşe Kadın fasulyesi ikram edildi. Şerafettin Erbayram Ata Tohumları Bahçesi'nde Bolu'ya özgü Çivril Ayşe kadın, barbunya, Göynük fasulyesi beyaz, Göynük fasulyesi siyah, turşuluk oturak fasulye, siyah boncuk fasulye, kara kabak, Tergöynek kabak ve kabuksuz çekirdekli kabak ekimi yapılacak. Elde edilecek ürünler Bolu'da ekimlerin yaygınlaştırılması amacıyla tohum olarak dağıtılacak.