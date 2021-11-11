Bolu'da Ata'ya saygı engel tanımadı - Son Dakika

Bolu'da Ata'ya saygı engel tanımadı

Bolu'da Ata'ya saygı engel tanımadı Bolu'da 10 Kasım töreninde hayat durdu Bolu'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümü için düzenlenen törende saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.

Bolu'da Ata'ya saygı engel tanımadı Bolu'da 10 Kasım töreninde hayat durdu BOLU - Bolu'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümü için düzenlenen törende saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yılında Anıt Park'ta tören düzenlendi. Anıt Park'ta bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Saatler 09.05'i gösterdiğinde yaya olan vatandaşlarla birlikte trafikte olan sürücüler de araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Temizlik işçileri ise, sirenlerin çalmasıyla birlikte çalışmayı bırakarak saygı duruşuna katıldı.

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