Bolu'da atıklardan yapılan ürünler sergide beğeniye sunuldu - Son Dakika

Bolu'da Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin Vali Ahmet Ümit'in eşi Şengül Ümit'in himayesindeki kurslarda yaptığı dekorasyon ürünleri, sergide sanatseverlerle buluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bolu Belediyesi Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Ümit ve eşi ile Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan, bazı daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı, illerde Vali eşlerinin yürüttüğü "Sıfır Atık Çevreye Değer Kattık" projesi kapsamında düzenlenen serginin açılışı öncesinde konuşan Vali Ahmet Ümit, projenin önemine işaret ederek, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Açılışı gerçekleştiren Ümit ve eşi, daha sonra sergiyi gezerek Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı ürünleri inceledi.

Sergide yer alan cam kırıklarından vazo, kağıtlardan çanta, yumurta kolisinden kapı süsleri, büyük beğeni topladı.