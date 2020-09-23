Bolu'da Avrupa Spor Haftası kutlandı

Bolu'da, Avrupa Spor Haftası kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği düzenlendi.

Karaçayır Atletizm Pisti'nde gerçekleşen etkinliğe, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, protokol üyeleri ve sporcular katıldı.

Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda "Be Active" sloganıyla düzenlenen etkinliklerle sporun önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte, pandemi sürecinde maske, sosyal mesafe ve temizlik önlemleri alınarak spor yapmanın önemi vurgulandı.

Avrupa Spor Haftası dolayısıyla sosyal medyada büyük bir farkındalık çalışması başlatıldı.

Tüm illerden yapılan #Beactive hashtaglı paylaşımlar gündem oluşturdu.