Bolu'da, aynı kişiye ait 2 ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika

Bolu'da, aynı kişiye ait 2 ahşap ev alev alev yandı

BOLU Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında aynı kişiye ait 2'şer katlı 2 ahşap ev alev alev yanarak küle döndü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Mudurnu ilçesi Seyrancık mahallesi Sinnedibi sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Bektaş'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğinde bulunan ve aynı kişiye ait diğer 2 katlı ahşap eve sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere teslim olan 2 evdeki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı bölgede yangının diğer evlere sıçramaması için de soğutma çalışması yürütülüyor.