Bolu'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Bolu'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

26.04.2022 12:51
Bolu'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

Bolu'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı "Ben Olsaydım" temasıyla gerçekleştirildi.

Bolu'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı "Ben Olsaydım" temasıyla gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Ümit, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin önemine işaret etti.

Konuyla ilgili Valilik ve bağlı birimlerin elinden gelen gayreti sarf ettiğini belirten Ümit, "Bu konuda ciddi tedbirler peşinde koşuyoruz ve uygulamalar da yapıyoruz. Ancak dünyada ve ülkemizde maalesef çok kıymetli beyinler, çok önemli insanlar, bağımlılık ve kötü alışkanlıklar sebebiyle topluma, hayata veda etmekte." diye konuştu.

Bağımlılıkların suç oranlarına etkisi hakkında bilgi de veren Ümit, şunları kaydetti:

"Cinayetlerin yüzde 85'i, tecavüzlerin en az yüzde 50'si, şiddet olaylarının en az yüzde 50'si, trafik kazalarının yüzde 60'ı, kadına karşı şiddet olaylarının en az yüzde 70'inin uyuşturucu, bağımlılık ve kötü alışkanlıklar sebebiyle olduğunu görüyoruz. Buna karşı dünya üzerindeki bütün devletler mücadele noktasında anlaşmış durumdalar. Anlaştılar ama mücadele edenler var, 'miş' gibi gözükenler var. ABD birlikleri 2001 yılında Afganistan'a gittiklerinde uyuşturucu madde üretiminde kullanılan ürünlerin ekim alanları 80 bin hektarken 2021'de ayrıldıklarında 400 küsür bin hektar artmış olarak karşımıza çıkıyor. Bu devlet nasıl uyuşturucuyla mücadele ettiğini söyleyebilir."

Ümit, Bolu'nun bağımlılıkla mücadele konusunda diğer illere göre çok iyi durumda olduğunu belirterek, "İlimiz 81 vilayetimiz içerisinde en iyi vilayetlerden bir tanesi. Hem mücadele hem de elde edilen başarılar itibarıyla vatandaşımızın, çocuklarımızın bu illetlere yakalanmama noktasındaki oranımız birçok ile göre çok daha iyi." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Büşra Deligöz ise bağımlılıkla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Basına kapalı devam eden bölümde ise katılımcılar bağımlılıkla mücadele konusunda alınması gereken önlemler hakkındaki görüşlerini bildirdi.

Çalıştaya, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygını, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, ilgili birimlerin yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Uyuşturucu, Ticaret, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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