Bolu'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bolu'da Bağımlılıkla Mücadele İI Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısı, Vali Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Abant Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yılın ilk 5 ayında bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü, İI Emniyet Müdürlüğü ve İI Jandarma Komutanlığınca sunum yapılarak kurul üyelerine bilgi verildi.

Kurul üyeleri de kendi kurumları tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler sundu.

Toplantıda konuşan Vali Erkan Kılıç, bağımlılıkla mücadelenin daha etkin ve kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bağımlılık yapıcı maddelerden ve teşvik edici unsurlardan uzak durması için önleyici tedbirlerimizi artırmaya ve bağımlılığın her türlüsüyle mücadelemizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği ve koordinasyon içerisinde olacaklarını aktaran Kılıç, "Toplumumuzu daha da bilinçlendiren, farkındalık oluşturan projeler üreterek bu mücadeleyi sahada aktif, etkili şekilde insanımıza aktarabilmek asli vazifemiz, aynı zamanda insani sorumluluğumuzdur." açıklamasında bulundu.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İI Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Selahattin Halefoğlu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him, İI Sağlık Müdürü Muhammet Emin Demirkol, ilgili kurum amirleri ve kurul üyesi sivil toplum kuruluşları katıldı.