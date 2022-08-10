Bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme ve yumrukla darp etti - Son Dakika
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Bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme ve yumrukla darp etti

10.08.2022 16:18
Bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme ve yumrukla darp etti

Bolu'da, bahçeden 3 adet mısır aldıkları için bahçe sahibi Erdal Y. (55) tarafından tekme ve yumruklarla darp edilen 3 kız çocuğu hastanelik oldu.

Bolu'da, bahçeden 3 adet mısır aldıkları için bahçe sahibi Erdal Y. (55) tarafından tekme ve yumruklarla darp edilen 3 kız çocuğu hastanelik oldu. Darp edilen kız çocukları, "Bir daha yapacak mı diye hala korku var. Gece uyurken rüyalarımıza giriyor" dedi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Sağlık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuana B. (12), Amine Su Kocak (12) ve Fatma Ömer (12) evlerine yakın bölgede dolaştıkları sırada villanın bahçesinde ekili olan mısırları gördüler. Mısır bahçesinin sahibi Erdal Y.'nin eşinden izin alan 3 kız çocuğu birer adet mısır alarak yemek için oyun parkına gitti. Çocuklar mısırları yedikleri sırada Erdal Y. aracıyla parka gelerek tekme ve yumruklarla çocuklara saldırdı. Parkın karşısında bulunan bir apartmanın bahçesinde oturan aileler çocuklarının çığlık attığını duyarak parka gitmesi üzerine Erdal Y. aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Aileler kanlar içinde çocuklarını hastaneye götürerek tedavi ettirdi. Darp raporu alan aileler adliyeye giderek Erdal Y.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Erdal Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"BURNUMDA ÇIKAN KANLAR ARKADAŞLARIMA SIÇRADI"

Yaşadıkları dehşeti anlatan Tuana Baysa, "Amine ile birlikte dolaşıyorduk. Sonra bir bahçe gördük. Canımız mısır çektiği için bahçeden aldık. Mısırları aldıktan sonra parka geldik. Mısırların tadına bakarken bahçenin sahibi arabasıyla geldi. Benim çenemi tutarak defalarca burnuma yumruk attı. Sırtıma ve kafama vurdu. Benden sonra arkadaşlarımın kafasına ve gözüne vurdu. Annem bahçeden koşarak yanımıza geldi. Adam annemi görünce arabasına binerek kaçtı. Şikayetçi olduk. Darp raporu aldık. Benim burnum o kadar kanadı ki vurunca kanlar iki arkadaşıma da sıçradı. Yerlerde hala kan izleri var" dedi.

"CEZA ALMASINI İSTİYORUZ"

Yaşadıklarının rüyalarına girdiğini söyleyen Baysa, "Çok korktuk. Bir daha yapacak mı diye hala korku var. Gece uyurken rüyalarımıza giriyor. Hep başımızda duruyor, hep şiddet uyguluyor gibi bir his var. En büyük cezasını almasını istiyoruz. Cezaevinde kalmasını istiyoruz. Bize yaptıklarını başkasına da yaparsa diye korkuyoruz. İçimde karartı var. yine arkamızdan gelir de aynı şeyleri yaşatacak diye korkuyoruz" şeklinde konuştu.

(Faruk Çidem - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme ve yumrukla darp etti - Son Dakika

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