Bolu'da balık fiyatları - Son Dakika

Bolu'da vatandaşlar fiyatı dolayısıyla hamsiyi tercih ediyor.

İhsaniye Mahallesi'nde kurulan balık tezgahlarında, Karadeniz somonun kilogramı 35, deniz çipura 70, deniz levrek 80, Norveç somon 80, Karadeniz çipura 45, Karadeniz levrek 55, palamut 12,5, çinekop 50, uskumru 25, barbun 40, Karadeniz hamsi 25, kefal 20, sarıkanat 70 ve iri barbun 50 liradan satılıyor. Vatandaşlar fiyatının düşük olması nedeniyle hamsiyi tercih ediyor.

Balık tezgahlarını inceledikten sonra hamsi alan Fatma Sarışenoğlu, geçen haftaya nazaran fiyatların biraz daha ucuz olduğunu belirterek, "En çok hamsi ve uskumru tüketiyoruz. Bunların dışındaki balıklar çok pahalı." dedi.