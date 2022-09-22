Bolu'da yaşlı adamın emekli maaşını gaspla suçlanan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bolu'da yaşlı adamın emekli maaşını gaspla suçlanan şüpheli yakalandı

22.09.2022 13:16
Bolu'da yaşlı adamın emekli maaşını gaspla suçlanan şüpheli yakalandı

Bolu'da, bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamı takip ederek 5 bin lirasını gasbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da, bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamı takip ederek 5 bin lirasını gasbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'nde bir bankadan emekli maaşını çektikten sonra evine gitmek isteyen E.A'nın (85) parasının yardım bahanesiyle yanına gelen kişi tarafından gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi.

Ekipler tarafından yakalanan şüpheli Z.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da yaşlı adamın emekli maaşını gaspla suçlanan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da yaşlı adamın emekli maaşını gaspla suçlanan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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