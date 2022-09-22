Bolu 'da, bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamı takip ederek 5 bin lirasını gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da yaşlı adamın emekli maaşını gaspla suçlanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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