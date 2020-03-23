Bolu'da banklar kaldırıldı - Son Dakika

Bolu'da banklar kaldırıldı

BOLU Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin ana caddesindeki tüm bankları kaldırırken, sabit banklar için de fileli önlem aldı.

Virüsle mücadele için 50 kişilik hijyen timi kuran ve her gün düzenli olarak kamusal alanları dezenfekte eden Bolu Belediyesi, şehir merkezindeki bankları da tedbir amaçlı kaldırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan vatandaşların toplu halde oturmalarını engellemek için belediye önünden başlayarak, kent meydanına kadar uzanan İzzet Baysal Caddesi'ndeki sökülebilir oturma gruplarını ve bankları yerlerinden söküp, araçlara yükledi. Ekipler, sabit kent mobilyaları için de fileli önlem aldı. Çoğunluğu kent meydanında bulunan kent mobilyaları etrafına file çekilerek, oturulamaz duruma getirildi.