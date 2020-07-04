Bolu'da başıboş köpek ve 7 yavrusuna ilçe sakinleri sahip çıktı - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dolaşan başıboş köpek ile 7 yavrusuna ilçe sakinleri sahip çıktı.
İlçede bulunan Beşkavak mevkisinde, başıboş şekilde dolaşan köpek ve 7 yavrusunu gören ilçe sakinleri, köpeğin sahibini bulmaya çalıştı.
Boynunda ip bulunan köpeğin, kaçtığını düşünen vatandaşlar, süt ve ekmekle yavrularla anneyi besledi.
Karnı doyan köpek ve 7 yavrusu bölgede bir süre dolaştı.
İlçe sakinleri, bölgede son günlerde başıboş köpek ve kedilerin çoğaldığını belirterek, çoğunlukla evcil hayvanların bakımından sıkılan vatandaşların, hayvanlarını ilçeye bıraktığını ifade etti.