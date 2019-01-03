Son Dakika Haberleri: Bolu'da Basın Hayatı" Sergisi Açıldı

Bolu'da Basın Hayatı" Sergisi Açıldı

58 dakika önce

Bolu Belediyesi Kent Müzesi tarafından basılı yayınlar sergisinin açılışı yapıldı.

Bolu'da Basın Hayatı
Bolu Belediyesi Kent Müzesi tarafından basılı yayınlar sergisinin açılışı yapıldı.

Kent Müzesi tarafından hazırlanan, 1921 yılından günümüze Bolu'da basılmış gazete, dergi ve kitaplardan oluşan "Bolu'da Basın Hayatı" adlı basılı serginin açılış töreni, Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, kentin geçmişini geleceğe taşımak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Belediyede bu işlerle ilgilenen ve yaptığı işten zevk alan insanların olması sayesinde biz şu an Bolu'ya ait geçmişte ne varsa bunların tamamını müze olarak biriktirmeye çalışıyoruz. Osmanlı arşivlerinde Bolu ile ilgili ne varsa bunların tamamını da aldık. Bu köklerimiz ile bağlantıyı sağlam kurmaya çalışıyoruz demektir." diye konuştu.

Geleceğe umutla bakacak bir noktaya geldiklerini vurgulayan Yılmaz, "Bunun zayi olmayacağına yürekten inanıyorum. Bu birikimi sağlayan ve emek verenleri yürekten kutluyorum. Bolu dünyanın en güzel yaşanılabilir kentlerinden biri olacak. Onun için uzun yıllardır mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sergisinin açılışı Başkan Yılmaz, Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Kent Müzesi yetkilileri ve davetliler tarafından yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:17 Kaynak: AA

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